شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر مواجهة جمعت الزمالك والنصر السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقعت قرعة البطولة العربية التي أجريت اليوم في السعودية عن وقوع الزمالك مع النصر السعودى، بقيادة كريستيانو رونالدو، في المجموعة الثالثة على أن ينضم إليها فريقان آخران.

وتشهد مباريات الزمالك والنصر ندية كبيرة منذ القدم بسبب قوة الفريقين ورغبتهما في تحقيق الفوز في المباريات فيما بينهما.

كانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين في دور المجموعات بالبطولة العربية أيضا عام 2017 وانتهت لصالح الفريق الأبيض 2 – 1 أحرز الأهداف حازم إمام ومحمود حمدى الونش وليوناردو بيريرا للنصر .

والتقى الزمالك مع الأندية السعودية 13 مباراة، كان آخرها أمام الهلال السعودى على كأس سوبر لوسيل، واستطاع الهلال الفوز بركلات الترجيح.

من ناحية أخرى يستعد الزمالك لمواجهة الترجى التونسى غدا الثلاثاء باستاد برج العرب فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، والتى يحاول فيها أبناء فيريرا الفوز بأى طريقة من أجل إحياء آماله فى التأهل لدور الثمانية من البطولة.