محمد صلاح يواصل كتابة أسطورته بأحرف من ذهب في صفوف ليفربول

واصل المصري محمد صلاح كتابة أسطورته بأحرف من ذهب بعد أن بات أفضل هداف لليفربول في الدوري الإنكليزي، إثر ثنائيته في مرمى الغريم التقليدي مانشستر يونايتد خلال الفوز التاريخي بسباعية نظيفة الأحد.



وتفوّق صلاح على حامل الرقم القياسي السابق روبي فاولر الذي سجل 128 هدفاً لليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز، إذ رفع "الفرعون" رصيده إلى 129 في 205 مباريات. كما بات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجّل في ست مباريات توالياً في شباك مانشستر يونايتد.



وعلّق صلاح على إنجازه: "لا أعرف ما أقوله، لست قادرًا على وصف ما أشعر به ولكنه أحد أجمل أيام حياتي. إنه رقم وضعته نصب عيني منذ وصولي وأتمنى دائمًا أن أحطم الارقام ولكن الأهم الفوز بالألقاب مع الفريق"، واصفاً الهدف الأخير له في مرمى مانشستر بأنه المفضّل لديه في صفوف ليفربول.



تابع ابن الثلاثين سنة: "سأحتفل مع العائلة في المنزل، أتناول شاي البابونج وأنام".



أشاد به اسطورة ليفربول السابق الاسكتلندي غرايم سونس أحد معلقي شبكة "سكاي سبورتس" بقوله بعد المباراة: "لقد كان رائعاً لنادي ليفربول. إنّه المهاجم الأكثر تعطشاً الذي رأيته، لكن جميع المهاجمين الكبار هم مثله. إنه من الطراز العالمي".



هدّاف عظيم



وكان لسان حال قطب دفاع السابق وزميل سونس في الشبكة الإنكليزية جايمي كاراغر مماثلاً بقوله: "لا أقلق بشأن صلاح، قد يصوم عن التهديف لحفنة من المباريات لكنه هداف عظيم، إنه أحد أعظم الهدّافين في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز".



وأدلى مدربه الألماني يورغن كلوب بدلوه بقوله: "129 هدفاً، إنه أمر خيالي، يا له من رقم مدهش، إنه لاعب مميز".



وأضاف: "نستمتع بموهبته الآن لكن في المستقبل سيتحدث الناس أنهم شاهدوا أمراً مميزاً فعلاً".



وبات صلاح أكثر لاعب تسجيلاً من صفوف فريقه في شباك مانشستر يونايتد، حيث رفع رصيده إلى 10 أهداف مقابل 8 لقائد الفريق السابق ستيفن جيرارد.



وسجل صلاح 178 هدفاً لليفربول في مختلف المسابقات منذ انتقاله إليه قادماً من روما الايطالي عام 2017، وبات سابع أفضل هداف في تاريخ النادي الشمالي العريق وراء روبي فاولر وستيفن جيرارد والاسكتلندي بيلي ليدل وغوردون هودجسون وروجر هانت والويلزي ايان راش والأخير يحمل الرقم القياسي مع 346 هدفاً.



ويأتي الرقم القياسي الجديد ليضاف إلى أرقام قياسية عدة دونها المصري بإسمه ومن بينها أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا وتحديداً في شباك رينجرز الاسكتلندي (7-1) حيث هز الشباك ثلاث مرات في مدى 6 دقائق و12 ثانية في 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.



وفي المباراة ضد ريال مدريد قبل ثلاثة أسابيع والتي خسرها فريقه 2-5 على ملعب "انفيلد" في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بات صلاح أيضاً أفضل هداف إفريقي في المسابقة الأوروبية الأم برصيد 44 هدفاً بالتساوي مع الإيفواري ديدييه دروغبا، وفي الوقت ذاته أصبح أيضاً أفضل هداف على الاطلاق لناد إنكليزي في هذه المسابقة.



يُذكر أن صلاح توج هدافاً للدوري الإنكليزي موسم 2017-2018 برصيد 32 هدفاً، كما تقاسم هذا اللقب مع زميله السنغالي ساديو مانيه ومهاجم أرسنال الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ في 2019 برصيد 22 هدفاً، ومع مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين الموسم الماضي برصيد 23 هدفاً.



(فرانس برس)