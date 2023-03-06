الامارات | الوحدة يواجه البرج اللبناني في افتتاح بطولة الأندية العربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اوقعت قرعة النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية لكرة القدم فريق التي جرت اليوم الأحد في الرياض بالسعودية، فريق الوحدة (ممثل الكرة الإماراتية) في مواجهة البرج اللبناني ضمن الدور الأول، على ان تقام مباراة الذهاب في لبنان، فيما تقام مباراة العودة في الإمارات.

وفي باقي نتائج قرعة الدور الأول يلتقي كل من الجيش الملكي المغربي ضد الاتحاد الليبي، والشباب السعودي ضد القوة الجوية العراقي، والصفاقسي التونسي ضد قطر القطري، وطلائع الجيش المصري ضد أهلي طرابلس الليبي، وفحمان اليمني ضد الاتحاد المنستيري التونسي، والكويت ضد شبيبة الساورة الجزائري، والنهضة العماني ضد شباب الخليل الفلسطيني، ونواذيبو الموريتاني ضد شباب الأردن الأردني، والمريخ السوداني ضد تشرين السوري، والهلال السوداني ضد المنامة البحريني، والمحرق البحريني ضد السيب اليمني.

وفي دور المجموعات تضم المجموعة الأولى كل من الترجي التونسي والاتحاد السعودي والمتأهل الثالث من الدور الأول والشرطة العراقي، وتضم المجموعة الثانية السد القطري والوداد المغربي والمتأهل الرابع من الدور الأول والهلال السعودي، وتضم المجموعة الثالثة: الزمالك المصري والمتأهل الخامس من الدور الأول والنصر السعودي والمتأهل الثاني من الدور الأول، وتضم المجموعة الرابعة شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والمتأهل السادس من الدور الأول والمتأهل الأول من الدور الأول.