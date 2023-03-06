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أخضر الشباب يخسر مواجهة الصين

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- بواسطة أيمن الوشواش - ‬خسر المنتخب السعودي تحت 20 عاما لكرة القدم، مواجهة نظيره الصيني، بنتيجة 2/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين عصر أمس، على ملعب نادي بونيودكور بالعاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس آسيا تحت 20 عاما 2023.

وتراجع المنتخب السعودي للمركز الثالث، بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط، بالتساوي مع منتخب الصين، الذي جاء ثانيا بفارق الأهداف.

وانفرد منتخب اليابان بصدارة المجموعة الرابعة، بعد فوزه أمس على قيرغيزستان (3-0).

وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز السعودية على قرغيزستان (1-0) واليابان على الصين (2-1).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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