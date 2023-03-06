شكرا لقرائتكم خبر أخضر الشباب يخسر مواجهة الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتراجع المنتخب السعودي للمركز الثالث، بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط، بالتساوي مع منتخب الصين، الذي جاء ثانيا بفارق الأهداف.
وانفرد منتخب اليابان بصدارة المجموعة الرابعة، بعد فوزه أمس على قيرغيزستان (3-0).
وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز السعودية على قرغيزستان (1-0) واليابان على الصين (2-1).
كانت هذه تفاصيل خبر أخضر الشباب يخسر مواجهة الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.