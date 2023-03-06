أخضر الشباب يخسر مواجهة الصين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ‬خسر المنتخب السعودي تحت 20 عاما لكرة القدم، مواجهة نظيره الصيني، بنتيجة 2/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين عصر أمس، على ملعب نادي بونيودكور بالعاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس آسيا تحت 20 عاما 2023.

وتراجع المنتخب السعودي للمركز الثالث، بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط، بالتساوي مع منتخب الصين، الذي جاء ثانيا بفارق الأهداف.

وانفرد منتخب اليابان بصدارة المجموعة الرابعة، بعد فوزه أمس على قيرغيزستان (3-0).

وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز السعودية على قرغيزستان (1-0) واليابان على الصين (2-1).