رونالدو أفضل لاعب في غرب آسيا

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وحصل رونالدو على نسبة 48% من أصوات المشاركين في التصويت، والذين تجاوز عددهم 154 ألف مصوت.
وحل في المركز الثاني العراقي أسو رستم لاعب الشرطة العراقي، في حين جاء ثالثا أوديون إيجالو لاعب الهلال السعودي، ورابعا عمر السومة لاعب العربي القطري.
وكان الاتحاد الآسيوي قد فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن ذلك الشهر، بناء على كثير من المعايير أهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه، خلال تسجيل وصناعة الأهداف، وترتيب الفريق على صعيد المنافسة، إضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية.
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