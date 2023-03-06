دورة الألعاب السعودية تعود في نوفمبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف القائمون على دورة الألعاب السعودية موعد إقامة النسخة الثانية من الحدث الأكبر في تاريخ الرياضة السعودية «دورة الألعاب السعودية»، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 26 نوفمبر المقبل وحتى 10 ديسمبر 2023.

وأشار وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي، إلى أنه استكمالا للنجاحات التي حققتها دورة الألعاب السعودية في نسختها الأولى، وتجسيدا للدعم السخي واللامحدود من حكومتنا، لتوفير مساحات واسعة لأبطالنا في مختلف الألعاب، نعلن إطلاق النسخة الثانية خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 10 ديسمبر 2023.

وذكر الحساب الرسمي لدورة الألعاب السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن الموعد بعبارة « 26 نوفمبر – 10 ديسمبر 2023، أكبر حدث رياضي في تاريخ المملكة يعود بنسخته الثانية. كونوا في الموعد».

يذكر، أن دورة الألعاب السعودية أتاحت الفرصة لأكثر من 20 ألف رياضي ورياضية، للمشاركة خلال التصفيات وتجارب الأداء، وستشهد الدورة مشاركة نحو 6000 رياضي، و2000 مشرف فنّي وإداري، يمثلون نحو 200 ناد من مختلف أنحاء المملكة، إضافة إلى فئة الأفراد الذين سيشاركون تحت علم اللجنة الأولمبية والبارالمبية، ومن المرجح أن تشهد هذه النسخة زيادة في عدد الألعاب، وسيتنافس الرياضيون في أكثر من 45 رياضة فردية وجماعية.

وتعد جوائز الدورة هي الأعلى في تاريخ المنطقة، إذ يتجاوز مجموعها 200 مليون ريال، وسيحصل الفائز بالميدالية الذهبية في أي لعبة على مليون ريال، والفضية 300 ألف ريال، والبرونزية 100 ألف ريال.