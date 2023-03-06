شكرا لقرائتكم خبر حكم إسباني مطرود من المونديال يقود كلاسيكو الاتحاد والنصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية اتفاق دائرة الحكام مع طاقم تحكيم إسباني بقيادة ماتيو لاهوز، لإدارة مباراة الاتحاد والنصر الخميس المقبل.

الحكم الإسباني المثير للجدل، أنتونيو ماتيو لاهوز، قرر اعتزال التحكيم نهاية الموسم الحالي، بعد الانتقادات التي طالته بسبب بعض القرارات التي اتخذها في كثير من المباريات في الآونة الأخيرة.

وكان الحكم البالغ من العمر 45 عاما، قد تسبب في عاصفة من الجدل في كأس العالم قطر 2022، وتحديدا في ربع النهائي في مباراة الأرجنتين وهولندا، حينما سجل رقما قياسيا جديدا في البطولة بإشهاره 15 بطاقة صفراء، والتي انتهت بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح، بعد تعادل مثير بنتيجة 2-2 في الوقت الأصلي.

وواجه الحكم الإسباني انتقادات لاذعة من قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي والحارس إيميليانو مارتينيز، ليتم استبعاده من الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إدارة المباريات في كأس العالم.

ووفقا لما أوردته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن الانتقادات المتعددة التي يواجهها لاهوز، جعلته يقرر أن يكون الموسم الحالي هو الموسم الأخير له بوصفه حكما في المستطيل الأخضر.

ولم تتوقف قرارات لاهوز المثيرة للجدل عند المونديال، إذ واجه انتقادات أيضا بعد ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول، والذي أشهر فيه 13 بطاقة منها (11 بطاقة صفراء، وبطاقتان حمراوان).

ولجأ لاهوز لهذا القرار، بعد قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم، باستبعاده من إدارة عدد من المباريات، خاصة بعد قيامه بطرد المدرب الأرجنتيني، خورخي سامبولي مدرب إشبيلية خلال مواجهة ليناريس بدور الـ32 بكأس ملك إسبانيا.

يذكر، أن لاهوز أدار خلال مسيرته 501 مباراة بمختلف المسابقات، وأشهر 2341 بطاقة صفراء، و54 بطاقة حمراء واحتسب 121 ركلة جزاء.

وكانت أهم مباراة في مسيرته الطويلة هي نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 بين مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين.