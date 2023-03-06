بنزيما ودي ماريا على الرادار السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد تقرير صحفي إسباني أن الفرنسي كريم بنزيما، الذي يسعى ريال مدريد لتجديد تعاقده، تلقى عرضا مغريا للرحيل عن سانتياجو برنابيو، الصيف المقبل.

وقالت شبكة «ريليفو» الإسبانية أمس، إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، يشعر بالقلق تجاه إمكانية تجديد عقد بنزيما، بعدما تلقى عرضا سعوديا ضخما (لم تحدد الشبكة هويته).

وأوضح التقرير أن بيريز يعتقد أن العرض المالي الضخم الذي تلقاه بنزيما، قد يدفعه للتراجع عن تجديد عقده مع ريال مدريد (الذي ينتهي بنهاية الموسم) والرحيل، بعدما كان يرحب بشكل مبدئي.

وأشار إلى أن سبب تمسك الريال بتجديد عقد بنزيما رغم تقدمه في العمر (35 عاما)، هو أنه ما زال جزءا مهما من خطة كارلو أنشيلوتي مدرب الميرنجي.

ولا يعد بنزيما الوحيد من ريال مدريد المطلوب في الدوري السعودي، وإنما أيضا زميله الكرواتي لوكا مودريتش، الذي ينتهي تعاقده كذلك بنهاية الموسم.

كما كشفت تقارير صحفية أن الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح يوفنتوس تلقى عرضا رسميا من أحد أندية الدوري السعودي.

وأكد الصحفي رودي جالتيه، المهتم بانتقالات اللاعبين، «تلقى اللاعب أنخيل دي ماريا عرضا من ناد في الدوري السعودي».

ولم يكشف جالتيه عبر حسابه على «تويتر» عن هوية النادي صاحب العرض، قائلا إن اللاعب الذي ينتهي عقده مع اليوفي في يونيو المقبل لديه عروض أخرى.

وأضاف «الجناح الأيمن لم يقرر مستقبله بعد، لكن الأمور قد تشهد تطورا خلال سوق الانتقالات المقبل».

وكان رودي جالتيه من أوائل الصحفيين الذين كشفوا عن صفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر.

وتدور التكهنات حاليا حول تفاصيل العرض السعودي المقدم للاعب الأرجنتيني، حيث يتردد أنه ينحصر بين ناديي اتحاد جدة (الوصيف بـ44 نقطة) والشباب (المركز الـ3 بـ40 نقطة).

وفتح انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي شهية عدد من اللاعبين العالميين للعب في البلد الخليجي.