شكرا لقرائتكم خبر تاليسكا يقترب من العودة.. وألفارو جاهز لموقعة الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقترب البرازيلي أندرسون تاليسكا محترف النصر من العودة لناديه، بعد التطورات الكبيرة التي تشهدها حالته الصحية، عقب الإصابة التي لحقت به أخيرا.

البرازيلي سافر لبلاده في أواخر فبراير الماضي، بعدما تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، تتطلب راحة وعلاج لفترة تراوح بين 3 إلى 4 أسابيع، حسبما أعلن ناديه رسميا، لكن الغياب لن يطول لكل هذه المدة.

وخلال الساعات الماضية، خرج البرازيلي مارسيلو سانتانا؛ الطبيب المعالج لتاليسكا، مؤكدا أن اللاعب تماثل للشفاء تماما من الإصابة، بفضل حقنة «البلازما»، التي كان قد منحه إياها الأسبوع الماضي.

وأوضح الطبيب أن اللاعب بدأ التدريبات البدنية بالفعل في 28 فبراير الماضي بعدما أتت نتائج فحوصاته جيدة، مشيرا إلى أن عودته لناديه قد اقتربت.

من جهة ثانية، طلب المدير الفني للنصر الفرنسي رودي جارسيا، من مدرب اللياقة بالفريق، تقريرا متكاملا عن الحالة البدنية للمدافع الإسباني ألفارو جونزاليس، قبل مواجهة الاتحاد الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة، في الجولة الـ20 من دوري روشن للمحترفين.

ومن المنتظر أن تحدد الحالة البدنية للاعب، إمكانية الدفع به أساسيا، أو وضعه على مقاعد البدلاء.

ويغيب ألفارو عن الملاعب منذ 13 يناير الماضي، بسبب إصابته في مباراة الشباب، قبل أن تعاوده الآلام في التدريبات أخيرا، ما دفع الإدارة النصراوية لإرساله إلى الخارج من أجل إجراء فحوصات أثبتت سلامة اللاعب.