شكرا لقرائتكم خبر حلبة البحرين تنحني أمام فريستابن..وخيبة أمل تحبط «فراري» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ختمت أخيرا جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 والتي أقيمت على حلبة البحرين الدولية، ضمن منافسات سباقات الفورمولا 1 للموسم الرياضي 2023 .

واستهل سائق فريق الريدبول ماكس فريستابن موسمه بالفوز بجائزة البحرين الكبرى في حملة الدفاع عن لقبه، بعد فوزه بلقب البطولة في الموسمين الماضيين، ويعد هذا الفوز على حلبة البحرين الدولية هو الأول للهولندي في مشواره في الفورمولا 1، حيث لم يسبق أن احتفل بها قبل

ذلك.

واستطاع ثنائي فريق الريدبول من تحقيق المركزين الأول والثاني تحت قيادة ماكس فريستابن وزميله المكسيكي سيرجو بيريز ليوجه الفريق بذلك رسالة قوية لباقي الفرق أن بطل العالم الموسم الماضي للسائقين والصانعين على أتم الاستعداد للدفاع عن لقبيه والسعي للمحافظة عليها.

وكان فريق الريدبول حقق الموسم الماضي لقب بطولة الصانعين بعد أن كسر سلسلة السيطرة لفريق المرسيدس بطل العالم لثمان مواسم متتالية.

وبالعودة لجائزة البحرين الكبرى سجل بطل العالم مرتين الإسباني فرنادو الونسو بداية قوية، بصعوده للبوديم بتحقيقه المركز الثالث وهو بعمر 41 عاما مع فريق أستون مارتن الذي ترعاه

شركة ارامكو السعودية الذي أكد من خلال سباق البحرين امتلاكهم لسيارة سريعة قادرة على المنافسة على مراكز المقدمة بعد أن احتل الفريق الأخضر المركز السابع بنهاية بطولة الموسم الماضي.

من جهة أخرى، لم تكن البداية جيدة للفريق الأحمر وصيف الموسم الماضي فبعد انسحاب شارل لوكلير من السباق بسبب انطفاء المحرك واحت الل كارلوس ساينز المركز الرابع أصيب فريق

الفراري بخيبت أمل كبيرة مع بداية مشوار الفريق نحو المنافسة على اللقب.

ولم يكن الفيراري هو الوحيد الحزين بعد جائزة البحرين، حيث اكتفى فريق المرسيدس بالمركزين

الخامس مع لويس هاملتون بطل العالم 7 مرات والمركز السابع للسائق جورج راسل لتكون بداية غير مريحة للفريق الذي ينتظره الكثير من العمل على تطوير السيارة ليصل للمنافسة.

يذكر، أن جائزة البحرين الكبرى هي الجولة الأولى من الموسم والذي يحتضن 23 جولة، وستشهد منطقة الشرق الأوسط 3 سباقات أخرى أولها على حلبة كورنيش جدة بين 19-17 مارس الجاري، وأيضا ستكون حلبة قطر على روزنامة هذا الموسم بعد غيابها الموسم الماضي، وستكون الأخيرة هي حلبة أبو ظبي والتي تكون دائما هي مسك الختام لموسم الفورمولا 1.

تشكيلة الموسم

فريق ريد بول

- ماكس فريستابن

- سيرجو بيريز

فريق الفيراري

- شارل لوكلير

- كارلوس ساينز

فريق المرسيدس

- لويس هاملتون

- جورج راسل

فريق أستون مارتن

- فرناندو ألونسو

- لانس سترول

فريق الألبين

- بيير غاسلي

- استيبان أوكون

فريق الماكلارين

- لاندو نوريس

- أوسكار بياستري

فريق الهاس

- كيفن ماغنوسن

- نيكو هلكنبرغ

فريق الويليامز

- ألكسندر ألبون

- لوجان سارجينت

فريق ألفا روميو

- فالتري بوتاس

- غوانيو جو

فريق ألفا تاوري

- نيك دي فريز

- يوكي تسونودا

الفائزون بجائزة البحرين الكبرى







ماكس فريستابن: فريق الريدبول



سيرجو بيريز: فريق الريدبول



فرناندو ألونسو: فريق أستون مارتن



أبرز أحداث جائزة البحرين الكبرى





حقق ماكس فريستابن فوزه الأول بجائزة البحرين الكبرى



حقق فريق الريدبول المركزين الأول والثاني في الانطلاق نحو المحافظة على اللقب



حقق فرناندو ألونسو المركز الثالث وصعد البوديم للمرة ال 99 في تاريخه



انسحاب شارل لكلير من السباق بعد تعطل المحرك في سيارته



موسم 2023

جائزة البحرين الكبرى 5 مارس حلبة البحرين

جائزة السعودية الكبرى 19 مارس حلبة كورنيش جدة

جائزة أستراليا الكبرى 02 أبريل حلبة ملبورن

جائزة أذربيجان الكبرى 30 أبريلحلبة مدينة باكو

جائزة ميامي الكبرى 7 مايو حلبة ميامي

جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 21 مايو حلبة إيمولا

جائزة موناكو الكبرى 28 مايو حلبة مونتي كارلو

جائزة إسبانيا الكبرى 4 يونيو حلبة برشلونة - كتالونيا

جائزة كندا الكبرى 18 يونيوحلبة جيل فيلنوف

جائزة النمسا الكبرى 2 يوليو حلبة ريد بول رينغ

جائزة بريطانيا الكبرى 9 يوليو حلبة سيلفرستون

جائزة المجر الكبرى 23 يوليو حلبة هنغارورينغ

جائزة بلجيكا الكبرى 30 يوليوحلبة سبا-فرانكورشان

جائزة هولندا الكبرى 27 أغسطس حلبة زاندفورت

جائزة إيطاليا الكبرى 3 سبتمبر حلبة مونزا

جائزة سنغافورة الكبرى 17 سبتمبرحلبة مارينا باي

جائزة اليابان الكبرى 24 سبتمبر حلبة سوزوكا

جائزة قطر الكبرى 8 أكتوبر حلبة لوسيل

جائزة الولايات المتحدة الكبرى 22 أكتوبر حلبة أمريكا

جائزة المكسيك الكبرى 29 أكتوبر حلبة الأخوين رودريغيز

جائزة البرازيل الكبرى 5 نوفمبر حلبة خوسيه كارلوس باتشي

جائزة لاس فيجاس الكبرى 18 نوفمبرحلبة لاس فيجاس

جائزة أبو ظبي الكبرى 26 نوفمبر حلبة ياس مارينا