الصربي ديوكوفيتش يتصدر التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على المركز الأول في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة أمس، حقق الروسي دانييل ميدفيديف والدنماركي هولجر رون تقدما في التصنيف.

وصعد ميدفيديف، المتوج بلقب بطولة سوق دبي الحرة السبت بالفوز في النهائي على مواطنه أندريه روبليف، من المركز السابع إلى السادس بينما تراجع روبليف من المركز السادس إلى السابع.

كما صعد هولجر رون، الذي وصل إلى الدور قبل النهائي ببطولة أكابولكو المكسيكية للتنس، من المركز العاشر إلى الثامن.

من جهة ثانية، قفزت الكرواتية دونا فيكيتش في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، وذلك بعد ساعات من إحراز لقب بطولة مونتيري المكسيكية للتنس.

وأحرزت فيكيتش لقب مونتيري بعدما تغلبت على الفرنسية كارولين جارسيا المصنفة الخامسة على العالم 6 / 4 و3 / 6 و7 / 5 مساء الأحد في المباراة النهائية للبطولة.

وحصدت فيكيتش (26 عاما)، التي لم تخسر سوى مجموعتين خلال مبارياتها الخمس في البطولة، أول لقب لها في الموسم الجديد بعدما حققت الفوز الـ14 خلال آخر 16 مباراة لها.

وصعدت فيكيتش من المركز الـ31 إلى المركز الـ23 في التصنيف العالمي الذي لم تشهد نسخته أي تغييرات في المراكز العشرة الأولى.

ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى

البولندية إيجا شفيونتيك في المركز الأول بـ 10585 نقطة

البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الثاني بـ 6100 نقطة

الأمريكية جيسيكا بيجولا في المركز الثالث بـ 5495 نقطة

التونسية أنس جابر في المركز الرابع بـ 4921 نقاط

الفرنسية كارولين جارسيا في المركز الخامس بـ 4905 نقاط

الأمريكية كوكو جوف في المركز السادس بـ 4251 نقطة

اليونانية ماريا سكاري في المركز السابع بـ 3451 نقطة

الروسية داريا كستكينا في المركز الثامن بـ 3375 نقطة

السويسرية بليندا بنشيتش في المركز التاسع بـ 3360 نقطة

الكازاخستانية إيلينا رايباكينا في المركز العاشر بـ 2935 نقطة

ترتيب اللاعبين في المراكز العشرة الأولى

الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الأول بـ 7160 نقطة

الإسباني كارلوس ألكاراز في المركز الثاني بـ 6780 نقطة

اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز الثالث بـ 5805 نقاط

النرويجي كاسبر رود في المركز الرابع بـ 5560 نقطة

الأمريكي تايلور فريتز في المركز الخامس بـ 3795 نقطة

الروسي دانييل ميدفيديف في المركز السادس بـ 3775 نقطة

الروسي أندريه روبليف في المركز السابع بـ 3660 نقطة

الدنماركي هولجر رون في المركز الثامن بـ 3321 نقطة

الإسباني رافاييل نادال في المركز التاسع بـ 3315 نقطة

الكندي فيليكس أوجه أليازيمي في المركز العاشر بـ 3245 نقطة