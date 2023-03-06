شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة المقاولون العرب بالدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمباراة المقاولون العرب، التي تقام مساء ‏الثلاثاء المقبل على استاد الأهلي بالسلام، والمؤجلة من الجولة السابعة عشرة في بطولة ‏الدوري الممتاز.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة قبل انطلاق المران، للتأكيد على العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات بدنية وفنية متنوعة.

وأدى حراس الفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون، واختتم الفريق مرانه بتقسيمة كرة قوية.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة، من إجمالي 17 مباراة خاضها ‏الفريق في المسابقة إلى الآن.