شكرا لقرائتكم خبر عن صالة حسن مصطفى تستضيف قمة الدور الثانى من المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدور الثانى من المرحلة الثانية بدورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2022/2023 يوم 24 مارس الجارى.

ومن المقرر أن تقام ادجو الثامنة الخميس 16 مارس بمواجهات بين كل من البنك الأهلى مع الأهلى وسبورتنج مع طلائع الجيش والزمالك مع سموحة.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.