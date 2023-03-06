شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الصيد يحصد الدرع العام لبطولة السباحة التوقيعية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت فرق السباحة التوقيعية بنادى الصيد بالدرع العام لبطولة الجمهورية، عقب فوز فريق 12 سنة بالمركز الأول فى ختام بطولة الجمهورية والتى اختتمت بنادى نيو جيزة.

وقد استحوذ فريق 12سنة على المراكز الاولى فى جميع مسابقات البطولة، حيث فاز بالمركز الاول فى مسابقتى الفرق والكومبو واحرز فى منافسات الزوجى المركزين الأول والثالث، وفى منافسات الفردى احرز الفريق المركز الثانى بحضور المهندس أحمد الشاذلى والمهندس كريم متولي أعضاء مجلس الإدارة.

وقد جاء حصاد فرق الصيد ببطولة الجمهورية للسباحة التوقيعية كالتالى:

التتويج بالدرع العام

كأس بطولة الجمهورية

كأس عام ناشئات

كأس المركز الأول 12 سنة

كاس المركز الأول مرحلة 15 سنة

كأس المركز الثانى فى مرحلة 18سنة

كأس المركز الثانى مرحلة العمومي

حصدت نور حلمى وفريدة أمير المركز الأول زوجى، فيما احرزت فريدة أمير المركز الثانى فردى، وحققت زينة صفوان وملك فرحات وامينة اشرف المركز الثالث زوجى

وضمت قائمة 12سنة السباحات زينة صفوان، ملك فرحات، هنا وليد، تاليا مجدى، فريدة الشرقاوى، نور حلمى، أمينة أشرف، تمارا حازم، هنا مصطفى، عاليا فرحات، لامار مختار، جولى أسامة، أمينة أيمن، لى لى أمجد، تاليا عمر، آمنة محمد، عاليا عبد القادر، الين كريم.

ويتكون الجهاز الفنى والإدارى، من رئيس الجهاز المهندس شريف حبيب، نائب رئيس الجهاز المهندس هشام الجارحى، المدير الفنى كابتن ايرا ليمونسكا، مدرب عام كابتن ريتا عزت، مدربات كابتن سارة الأيوبى وكابتن زوليفا ذو الفقار وكابتن سلمى هلال وملك رسمى، لياقة بدنية كابتن عبد الله مخيمر وكابتن زينة مرعى، إدارى كابتن محمود الخطيب.











