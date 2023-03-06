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شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الصيد يحصد الدرع العام لبطولة السباحة التوقيعية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وقد استحوذ فريق 12سنة على المراكز الاولى فى جميع مسابقات البطولة، حيث فاز بالمركز الاول فى مسابقتى الفرق والكومبو واحرز فى منافسات الزوجى المركزين الأول والثالث، وفى منافسات الفردى احرز الفريق المركز الثانى بحضور المهندس أحمد الشاذلى والمهندس كريم متولي أعضاء مجلس الإدارة.
وقد جاء حصاد فرق الصيد ببطولة الجمهورية للسباحة التوقيعية كالتالى:
التتويج بالدرع العام
كأس بطولة الجمهورية
كأس عام ناشئات
كأس المركز الأول 12 سنة
كاس المركز الأول مرحلة 15 سنة
كأس المركز الثانى فى مرحلة 18سنة
كأس المركز الثانى مرحلة العمومي
حصدت نور حلمى وفريدة أمير المركز الأول زوجى، فيما احرزت فريدة أمير المركز الثانى فردى، وحققت زينة صفوان وملك فرحات وامينة اشرف المركز الثالث زوجى
وضمت قائمة 12سنة السباحات زينة صفوان، ملك فرحات، هنا وليد، تاليا مجدى، فريدة الشرقاوى، نور حلمى، أمينة أشرف، تمارا حازم، هنا مصطفى، عاليا فرحات، لامار مختار، جولى أسامة، أمينة أيمن، لى لى أمجد، تاليا عمر، آمنة محمد، عاليا عبد القادر، الين كريم.