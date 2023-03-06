شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب السولية عن مباراة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادي الأهلي عن أن عمرو السولية سيواصل غيابه عن فريقه في مباراته ضد المقاولون العرب غدًا الثلاثاء في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري بعدما غاب عن القائمة المختارة لمباراة الغد.

وأكد المصدر أن السولية اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية على هامش مران الأهلي الختامي قبل موقعة المقاولون العرب، في ظل عدم تعافي اللاعب من الإصابة بشد في عضلة السمانة.

أوضح المصدر أن موقف السولية من السفر رفقة الأهلي في رحلة جنوب أفريقيا والكاميرون لمواجهتي صن داونز والقطن سيتحدد بعد مباراة المقاولون العرب.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمباراة المقاولون العرب، التي تقام مساء ‏الثلاثاء المقبل على استاد الأهلي بالسلام، والمؤجلة من الجولة السابعة عشرة في بطولة ‏الدوري الممتاز.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة قبل انطلاق المران، للتأكيد على العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات بدنية وفنية متنوعة.

وأدى حراس الفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون، واختتم الفريق مرانه بتقسيمة كرة قوية.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة، من إجمالي 17 مباراة خاضها ‏الفريق في المسابقة إلى الآن.