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الامارات | عجمان يظهر في نصف نهائي الكأس بعد 29 عاماً

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سيد مصطفى - عجمان 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجز عجمان تأشيرة المرور للدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، للمرة الأولى منذ 29 عاما، بعدما فاز على البطائح 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد راشد بن سعيد، وسيلاقي في الدور المقبل الفائز من مباراة الشارقة مع الجزيرة.

وأنهى عجمان الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد، سجلهما، علي مدن وفراس بالعربي في الدقيقتين، «38، 45»، بينما سجل أرتو خورخي لمصلحة البطائح «64».

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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