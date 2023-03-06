الامارات | عجمان يظهر في نصف نهائي الكأس بعد 29 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجز عجمان تأشيرة المرور للدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، للمرة الأولى منذ 29 عاما، بعدما فاز على البطائح 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد راشد بن سعيد، وسيلاقي في الدور المقبل الفائز من مباراة الشارقة مع الجزيرة.

وأنهى عجمان الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد، سجلهما، علي مدن وفراس بالعربي في الدقيقتين، «38، 45»، بينما سجل أرتو خورخي لمصلحة البطائح «64».