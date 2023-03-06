استعدادا لمباراتيّ مالاوي.. منتخب مصر يعلن القائمة الأولية للاعبين المحترفين

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، القائمة الأولية للاعبين المحترفين، لمعسكر شهر مارس الجاري.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب في الفترة ما بين يومي 20 و28 مارس، ويتخلله مباراتا مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار.

وفيما يلي قائمة اللاعبين المحترفين في منتخب مصر لمباراة مالاوي:

1- محمد صلاح ليفربول الإنجليزي.

2- أحمد حجازي اتحاد جدة السعودي.

3- أحمد حسن كوكا ألانيا سبور التركي.

4- طارق حامد اتحاد جدة السعودي.

5- سام مرسي إيبسويتش الإنجليزي.

6- أحمد حمدي مونتريال الكندي.

7- مصطفى محمد نانت الفرنسي.

8- عمر مرموش فولفسبورج الألماني.

9- إمام عاشور ميتلاند الدنماركي.

وخرج الثنائي محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، ومحمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركي، من قائمة المحترفين بسبب الإصابة وصعوبة لحاقهما بمعسكر المنتخب.

وسيعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر عن القائمة النهائية للاعبين المحترفين والمحليين يوم 17 مارس الجاري استعدادًا لمباراتي مالاوي.

وسيواجه منتخب مصر نظيره مالاوي في التاسعة مساءً يوم 24 مارس الجاري في الجولة الثالثة، على استاد القاهرة.

بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر في الجولة الرابعة للتصفيات.