شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يرصد مكافآت خاصة للفوز على الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد مسئولو المقاولون العرب مكافآت خاصة طبقًا للائحة، لتحفيز لاعبي الفريق قبل مواجهة الأهلي في الدوري المحدد لها غدًا الثلاثاء.

كشف المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة في تصريحات لـ"الخليج 365"، عن أن إدارة النادي رصدت مكافآت طبقا للائحة، لتحفيز لاعبي الفريق قبل مواجهة الأهلي.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الأهلي فى المباراة المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 17 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

أضاف عادل، أن الفريق دخل معسكرا مغلقا لمدة 48 ساعة قبل المباراة والجميع في كامل تركيزه، مؤكدًا أن الجميع يطمح إلى هدف واحد وهو التواجد في المربع الذهبي.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 19 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات وتعادلوا في مثلهم وخسروا 3 لقاءات فقط، وسجل لاعبو المقاولون 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.