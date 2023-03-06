شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل كأس العالم للخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان مؤتمرًا صحفيًا، يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الرابعة مساءً، للكشف عن تفاصيل بطولة كأس العالم للخماسي الحديث فى الفترة من 7 إلى 12 مارس الجارى.

ويشهد المؤتمر الدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث.

وتنطلق منافسات البطولة غدًا الثلاثاء 7 مارس بتصفيات السيدات على مجموعتين على أن تقام يوم الأربعاء 8 مارس تصفيات الرجال على مجموعتين أيضًا .

وتقام يوم الخميس 9 مارس منافسات الدور نصف النهائي سيدات على مجموعتين ، وتلعب يوم الجمعة 10 مارس منافسات الدور نصف النهائي رجال على مجموعتين.

يتأهل 36 لاعبًا لنصف النهائي بواقع أول 15 في كل مجموعة بالإضافة إلى أصحاب أفضل 6 ارقام، ليتكون نصف النهائي من مجموعتين كل مجموعة 18 لاعبًا ، وتختتم منافسات الفردي يوم السبت 11 مارس بإقامة نهائي الرجال والسيدات ثم تتويج الفائزين.

الجدير بالذكر أنه يتأهل للنهائي 18 لاعبًا بواقع ال 7 الأوائل في كل مجموعة بالاضافة لاصحاب أفضل 4 أرقام في المجموعتين.

وتختتم البطولة يوم الأحد 12 مارس بإقامة منافسات التتابع المختلط ثم تتويج الفائزين.

ويشارك في منافسات البطولة 156 لاعبًا ولاعبة بواقع 80 لاعبًا و 76 لاعبة بالبطولة بالإضافة لـ 100 إداري و 36 ضيف ليبلغ عدد المشاركين بالبطولة 292 فردًا، يمثلون 35 دولة وهم:

" مصر ، الأرجنتين ، أستراليا ، النمسا ،بلجيكا ، البرازيل ، بلغاريا ، بوركينا فاسو ، كندا ، الصين ، التشيك، فنلندا ، فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، المجر ، الهند ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، كوريا ، ليتوانيا ، مالي ، المكسيك ، بولندا ، البرتغال ، صربيا ، إسبانيا ، السويد ، سويسرا ، تايلاند ، أوغندا ، أوكرانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية".