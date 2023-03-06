شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفع شعار التدوير فى مباراة الأهلى والمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي علي مواصلة سياسة التدوير في مباراة فريقه أمام المقاولون العرب بغية منح بعض اللاعبين فرصا للمشاركة وإراحة المجهدين.

واستقر كولر علي إشراك الصاعد محمد أشرف بديلاً للتونسي علي معلول في الجبهة اليسري علي أن يعود محمد مجدى أفشة للتشكيل الأساسي بعدما جلس بديلاً في مباراة الهلال السوداني.

واستقر كولر علي مشاركة مروان عطية في خط الوسط بعدما شارك ديانج وحمدى فتحي في مباراة الهلال السوداني.

يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، استعدادا لخوض مباراته أمام المقاولون العرب غدا الثلاثاء، فى اللقاء المرجل من الأسبوع السابع عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، في البروفة الأخيرة التي يخوضها الفريق الأحمر قبل السفر إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراته ضد صن داونز ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا

ويعقد مارسيل كولر محاضرات فنية مع لاعبي الأهلي لشرح خطة اللعب أمام المقاولون العرب، ونقاط القوة والضعف فى صفوف ذئاب الجبل وموقفه في وضعية الهجوم وكذلك في وضعية الدفاع وأهم الأوراق الرابحة في صفوفه، قبل الاستقرار على التشكيل الذي سيخوض المباراة وفقا للخيارات المتاحة من اللاعبين المصابين.

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه ستة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى.

كان الأهلي متصدر جدول ترتيب الدوري المصري قد تعادل أمام الداخلية بهدف لمثله في مباراة بدأ فيها الأهلي بالتسجيل عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا، فيما أدرك أحمد رشيد هدف التعادل للداخلية قبل 3 دقائق من النهاية.