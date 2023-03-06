شكرا لقرائتكم خبر عن الشيشينى وعودة وشوقى ضمن المرشحين لخلافة عبد الباقى جمال فى المحلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دخل محمد عودة، المدير الفني للهلال الليبي ومحمد شوقي المدرب العام لمنتخب مصر السابق، وسامى الشيشينى نجم الزمالك والمدير الفنى السابق لأسوان والأسيوطى دائرة المرشحين لخلافة عيد الباقي جمال في منصب المدير الفني لغزل المحلة.
وتقدم عبد الباقي جمال المدير الفني لغزل المحلة باستقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة من الداخلية في بطولة الدوري العام بنتيجة 2-1 اليوم الإثنين.
ومن المقرر أن يعقد مسئولو المحلة اجتماع لمناقشة قرارهم بخصوص الاستقالة وتعيين بديله خلال الساعات المقبلة.
وفاز فريق الداخلية على غزل المحلة 2 / 1 فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم باستاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الـ21 للدوري الممتاز، ليرتفع رصيد الداخلية للنقطة 20 فى المركز الـ13 ، بينما يتوقف رصيد المحلة عند النقطة 27 فى المركز السابع.
بدأ الجهاز الفني لفريق غزل المحلة تشكيل مباراة فريقه أمام الداخلية ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري، وجاء كالتالي: عمرو شعبان وأحمد رضا - معاذ الحناوي - مصطفى العش - محمد جابر و محمد بازوكا - حميد ماو - أحمد النادري و أحمد الشيخ - جابرييل أوروك - حازم مرسي.
وجاء على دكة البدلاء: محمود علاء - السيد الشبراوي - إبراهيم كونيه - طارق سامي - كريم مصطفى - إبراهيم عايش - أحمد ميهوب - عبد الرحمن عاطف - تشارلز باسي.
بينما جاء تشكيل فريق الداخلية بقيادة علاء عبد العال كالتالي :
حارس المرمى: عماد السيد
الدفاع: كمال أبو الفتوح - أحمد سيد عبد النبي - عبد العزيز السيد - كريم يحيى.
الوسط: سمير فكري - كيليتشي شيميزين - علي الزاهدي - ألان كامبادي - عبد الرحمن السكران.
الهجوم: فهد جمعة
دكة البدلاء: محمود الغرباوي - محمود طلعت - مؤمن عاطف - محمد رمضان - مهاب ياسر - محمد خليفة - كريستوفر جوهان - أحمد رشيد.