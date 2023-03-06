شكرا لقرائتكم خبر عن الشيشينى وعودة وشوقى ضمن المرشحين لخلافة عبد الباقى جمال فى المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد عودة، المدير الفني للهلال الليبي ومحمد شوقي المدرب العام لمنتخب مصر السابق، وسامى الشيشينى نجم الزمالك والمدير الفنى السابق لأسوان والأسيوطى دائرة المرشحين لخلافة عيد الباقي جمال في منصب المدير الفني لغزل المحلة.

وتقدم عبد الباقي جمال المدير الفني لغزل المحلة باستقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة من الداخلية في بطولة الدوري العام بنتيجة 2-1 اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو المحلة اجتماع لمناقشة قرارهم بخصوص الاستقالة وتعيين بديله خلال الساعات المقبلة.