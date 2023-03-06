شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفوز على طلائع الجيش بهدف "عبده يحيى" فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق المصري البورسعيدي الفوز على طلائع الجيش، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهعما مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

سجل هدف المصرى عبده يحيى فى الدقيقة 64 من عمر المباراة، ليقتنص ثلاث نقاط ويصبح فى المركز السابع برصيد 28 نقطة، حققها من خلال الفوز في 6 لقاءات وتعادل الفريق في 10 مواجهات ولم يحقق الفوز في 5 مباريات.

وتواجد فريق طلائع الجيش في المركز 14 من ترتيب جدول الدوري برصيد 17 نقطة؛ حققها من خلال الفوز في 3 مباريات؛ وتعادل في 8 مباريات؛ وخسر 10 لقاءات.

وجاء تشكيل المصري: حراسة المرمى: عصام ثروت، خط الدفاع: محمد جريندو، أحمد عماد، عماد بوبكر، حسن علي، خط الوسط: إسلام عطية، حسين السيد، عمرو موسى، دغموم، خط الهجوم: عمرو الموسى، زياد كمال.

وجاء تشكيل طلائع الجيش: حراسة المرمى: أحمد مسعود، خط الدفاع: أحمد زولا، خالد سطوحي، أحمد أيمن منصور، أحمد متعب، خط الوسط: فريد شوقي، السيد أبو امنه، عبد الله اوجوفاني عيسى، كريم طارق، مصطفى الخواجة، خط الهجوم: محمود وادي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من محمد دياب، شريف حتحوت، خالد قمر، محمد شحاته، علي حمدي، بول جوليوس، أحمد سمير، محمد سمير سعد، محمد شعبان.