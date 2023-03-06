شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون العرب يحفز اللاعبين قبل مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بالنادي على متابعة المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم بقيادة شوقي غريب استعدادًا لمواجهة الأهلي بالدوري.

واختتم فريق المقاولون بقيادة شوقي غريب تدريباته قبل لقاء الأهلي المقرر له غدًا الثلاثاء والمؤجل من الجولة 17 بالدوري الممتاز.

وعقد المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون، جلسة مع اللاعبين بحضور المشرف على الكرة والجهاز الفني وطالبهم بتحقيق الفوز وضمان التواجد في المربع الذهبي بالدور الأول مؤكدًا ثقته في الجهاز الفني واللاعبين لتقديم أداء مميز واستكمال ما بدأه الفريق بنفس القوة.

وطالب رئيس نادي المقاولون العرب، اللاعبين بمواصلة العروض القوية في الدوري هذا الموسم واستمرار النتائج الجيدة تحت قيادة الكابتن شوقي غريب لترجمة الجهد المبذول منذ بداية الموسم.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن الجميع مطالب ببذل جهد أكبر خلال الفترة المقبلة لوضع الفريق في موقع مميز بجدول الدوري خاصة أن الفريق أصبح الآن محط أنظار الجميع مشددا على عدم التفريط في أي نقاط خلال الفترة المقبلة.

وشدد عادل فتحي على ضرورة التحلي بالعزيمة والإصرار والالتزام بتعليمات الجهاز الفني في ظل صعوبة المواجهات المقبلة في الدوري مشيرا إلى أن الفوز غدا سيكون أفضل هدية واحتفالية للنادي في اليوبيل الذهبي وعيد ميلاده الخمسين.