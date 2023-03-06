شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباقى جمال يتقدم باستقالته من تدريب المحلة بعد الخسارة من الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم عبد الباقي جمال المدير الفني لغزل المحلة باستقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة من الداخلية بنتيجة 1/2 فى المباراة التى جمعتهما اليوم.

ويعقد مسئولو المحلة اجتماع لمناقشة قرارهم بخصوص الاستقالة وتعيين بديله خلال الساعات المقبلة.

وفاز فريق الداخلية على غزل المحلة 2 / 1 فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم باستاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الـ21 للدوري الممتاز، ليرتفع رصيد الداخلية للنقطة 20 فى المركز الـ13 ، بينما يتوقف رصيد المحلة عند النقطة 27 فى المركز السابع.