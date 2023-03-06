شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباقى جمال يتقدم باستقالته من تدريب المحلة بعد الخسارة من الداخلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم عبد الباقي جمال المدير الفني لغزل المحلة باستقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة من الداخلية بنتيجة 1/2 فى المباراة التى جمعتهما اليوم.
ويعقد مسئولو المحلة اجتماع لمناقشة قرارهم بخصوص الاستقالة وتعيين بديله خلال الساعات المقبلة.
وفاز فريق الداخلية على غزل المحلة 2 / 1 فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم باستاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الـ21 للدوري الممتاز، ليرتفع رصيد الداخلية للنقطة 20 فى المركز الـ13 ، بينما يتوقف رصيد المحلة عند النقطة 27 فى المركز السابع.
بدأ الجهاز الفني لفريق غزل المحلة تشكيل مباراة فريقه أمام الداخلية ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري، وجاء كالتالي: عمرو شعبان وأحمد رضا - معاذ الحناوي - مصطفى العش - محمد جابر و محمد بازوكا - حميد ماو - أحمد النادري و أحمد الشيخ - جابرييل أوروك - حازم مرسي.
وجاء على دكة البدلاء: محمود علاء - السيد الشبراوي - إبراهيم كونيه - طارق سامي - كريم مصطفى - إبراهيم عايش - أحمد ميهوب - عبد الرحمن عاطف - تشارلز باسي.
بينما جاء تشكيل فريق الداخلية بقيادة علاء عبد العال كالتالي :
حارس المرمى: عماد السيد
الدفاع: كمال أبو الفتوح - أحمد سيد عبد النبي - عبد العزيز السيد - كريم يحيى.
الوسط: سمير فكري - كيليتشي شيميزين - علي الزاهدي - ألان كامبادي - عبد الرحمن السكران.
الهجوم: فهد جمعة
دكة البدلاء: محمود الغرباوي - محمود طلعت - مؤمن عاطف - محمد رمضان - مهاب ياسر - محمد خليفة - كريستوفر جوهان - أحمد رشيد.