شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى يتقدم للمصرى البورسعيدى أمام الطلائع فى الدقيقة 64 (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم عبده يحيي لاعب المصري البورسعيدي لفريقه بهدف في الدقيقة 64، أمام طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل المصري:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: محمد جريندو، أحمد عماد، عماد بوبكر، حسن علي.

خط الوسط: إسلام عطية، حسين السيد، عمرو موسى، دغموم.

خط الهجوم: عمرو الموسى، زياد كمال.





وجاء تشكيل طلائع الجيش:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: أحمد زولا، خالد سطوحي، أحمد أيمن منصور، أحمد متعب.

خط الوسط: فريد شوقي، السيد أبو امنه، عبد الله اوجوفاني عيسى، كريم طارق، مصطفى الخواجة.

خط الهجوم: محمود وادي.



فيما ضمت قائمة البدلاء كل من محمد دياب، شريف حتحوت، خالد قمر، محمد شحاته، علي حمدي، بول جوليوس، أحمد سمير، محمد سمير سعد، محمد شعبان.