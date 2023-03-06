شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصد برونزية دورى المرتبط لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق شباب كرة اليد بنادى الزمالك على برونزية دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002، بالتعادل مع البنك الأهلى بنتيجة 25/25 فى ختام المسابقة محققا المركز الثالث.

بينما توج الأهلى باللقب بالفوز على سبورتنج بالجولة الختامية بنتيجة 29/26 .

واستطاع الأهلى تحقيق الفوز على الزمالك بنتيجة 28/24 أمس، الأحد، فى الجولة قبل الأخيرة من المنافسة.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.