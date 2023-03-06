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الزمالك يحصد برونزية دورى المرتبط لكرة اليد

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القاهرة - سامية سيد - حصد فريق شباب كرة اليد بنادى الزمالك على برونزية دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002، بالتعادل مع البنك الأهلى بنتيجة 25/25 فى ختام المسابقة محققا المركز الثالث.

 

بينما توج الأهلى باللقب بالفوز على سبورتنج بالجولة الختامية بنتيجة 29/26 . 

 

واستطاع الأهلى تحقيق الفوز على الزمالك بنتيجة 28/24 أمس، الأحد، فى الجولة قبل الأخيرة من المنافسة.

 

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير. 

 

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.
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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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