شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبي بين المصري البورسعيدي وطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول، بالتعادل السلبي بين المصري البورسعيدي ونظيره فريق طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري

يتواجد فريق طلائع الجيش في المركز 13 من ترتيب جدول الدوري برصيد 17 نقطة؛ حققها من خلال الفوز في 3 مباريات؛ وتعادل في 8 مباريات؛ وخسر 9 لقاءات.

بينما يحتل الفريق البورسعيدي المركز 11 من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة؛ حققها من خلال الفوز في 5 لقاءات وتعادل الفريق في 10 مواجهات ولم يحقق الفوز في 5 مباريات.

وجاء تشكيل المصري

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: محمد جريندو، أحمد عماد، عماد بوبكر، حسن علي.

خط الوسط: إسلام عطية، حسين السيد، عمرو موسى، دغموم.

خط الهجوم: عمرو الموسى، زياد كمال.

وجاء تشكيل طلائع الجيش :

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: أحمد زولا، خالد سطوحي، أحمد أيمن منصور، أحمد متعب.

خط الوسط: فريد شوقي، السيد أبو امنه، عبد الله اوجوفاني عيسى، كريم طارق، مصطفى الخواجة.

خط الهجوم: محمود وادي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من محمد دياب، شريف حتحوت، خالد قمر، محمد شحاته، علي حمدي، بول جوليوس، أحمد سمير، محمد سمير سعد، محمد شعبان.