شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة تنس الطاولة بمنطقة سوهاج بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة سوهاج فعاليات ختام بطولة تنس الطاولة بمنطقة سوهاج، والتى احتضنها مركز شباب الساحة الشعبية، بحضور خالد الصالحي رئيس الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة، والدكتور حسني فؤاد نائب رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، والنائب خالد أبو الوفا ومحمود جابر أبو الوفا، المشرف على البطولة، والدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وشهد الحضور جانبا من المباريات النهائية وفعاليات الحفل الختامى للبطولة، التي انطلقت بمركز شباب الساحة، بمدينة سوهاج فى الفترة من 2 مارس الى 5 مارس.

بدوره شدد خالد أبو الوفا على أهمية الاهتمام بالبراعم والشباب وتشجيعهم دائمّأ من خلال البطولات ومن خــلال الانشطه الرياضيه والثقافيه والفنية.