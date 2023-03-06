منتخب مصر يعلن القائمة الأولية للمحترفين استعدادًا لمباراتي مالاوي

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أسماء اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر مارس، المقرر انطلاقه فى الفترة من 20 حتى 28 مارس الجاري، ويتخلله مباراتا مالاوي فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

واللاعبون هم: محمد صلاح وأحمد حجازى وأحمد حسن كوكا وطارق حامد وسام مرسى وأحمد حمدى ومصطفى محمد وعمر مرموش وإمام عاشور.

واقترب موعد انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول استعدادا لمباراتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير 2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب مالاوي يوم 24 مارس في التاسعة مساء باستاد القاهرة الدولي، بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

ويحتل منتخب مصر المركز الرابع فى المجموعة الرابعة فى تصفيات أمم أفريقيا، بعد خوضه مباراتين، فاز فى الأولى على منتخب غينيا 1 - 0 وخسر أمام إثيوبيا 2 - 0.