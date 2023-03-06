شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد الننى وتريزيجيه من قائمة منتخب مصر لمباراتى مالاوى بتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد غرابة، المدير الإدارى لمنتخب مصر، أن محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون التركي، خرجا من قائمة المحترفين لمباراتى منتخب مصر أمام مالاوى بالتصفيات الأفريقية بسبب الإصابة، وصعوبة لحاقهما بمعسكر المنتخب.

واللاعبون المختارون للمباراتين هم: محمد صلاح وأحمد حجازى وأحمد حسن كوكا وطارق حامد وسام مرسى وأحمد حمدى ومصطفى محمد وعمر مرموش وإمام عاشور.

واقترب موعد انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول استعدادا لمباراتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير 2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب مالاوي يوم 24 مارس في التاسعة مساء باستاد القاهرة الدولي، بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

ويحتل منتخب مصر المركز الرابع فى المجموعة الرابعة فى تصفيات أمم أفريقيا، بعد خوضه مباراتين، فاز فى الأولى على منتخب غينيا 1 - 0 وخسر أمام إثيوبيا 2 - 0.