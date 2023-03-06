شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يفوز على غزل المحلة 2 / 1 فى الجولة الـ21 بالدوري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الداخلية على غزل المحلة 2 / 1 فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم باستاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الـ21 للدوري الممتاز، ليرتفع رصيد الداخلية للنقطة 20 فى المركز الـ13 ، بينما يتوقف رصيد المحلة عند النقطة 27 فى المركز السابع.

أحرز هدفى الداخلية سمير فكري فى الدقيقة 20 من عمر المباراة بعد تمريرة أرضية من فهد جمعة، وعبد الرحمن السكران فى الدقيقة 46 بعد مروره من 3 لاعبين، بينما أحرز هدف المحلة أحمد الشيخ فى الدقيقة 87 من ضربة جزاء.

بدأ الجهاز الفني لفريق غزل المحلة تشكيل مباراة فريقه أمام الداخلية ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري، وجاء كالتالي: عمرو شعبان و أحمد رضا - معاذ الحناوي - مصطفى العش - محمد جابر و محمد بازوكا - حميد ماو - أحمد النادري و أحمد الشيخ - جابرييل أوروك - حازم مرسي.

وجاء على دكة البدلاء: محمود علاء - السيد الشبراوي - إبراهيم كونيه - طارق سامي - كريم مصطفى - إبراهيم عايش - أحمد ميهوب - عبد الرحمن عاطف - تشارلز باسي.

بينما جاء تشكيل فريق الداخلية بقيادة علاء عبد العال كالتالي :

حارس المرمى: عماد السيد

الدفاع: كمال أبو الفتوح - أحمد سيد عبد النبي - عبد العزيز السيد - كريم يحيى.

الوسط: سمير فكري - كيليتشي شيميزين - علي الزاهدي - ألان كامبادي - عبد الرحمن السكران.

الهجوم: فهد جمعة

دكة البدلاء: محمود الغرباوي - محمود طلعت - مؤمن عاطف - محمد رمضان - مهاب ياسر - محمد خليفة - كريستوفر جوهان - أحمد رشيد.