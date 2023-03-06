شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يعلن تشكيل الطلائع لمواجهة المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر
وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي..
حراسة المرمى: أحمد مسعود.
خط الدفاع: أحمد زولا، خالد سطوحي، أحمد أيمن منصور، أحمد متعب.
خط الوسط: فريد شوقي، السيد أبو امنه، عبد الله اوجوفاني عيسى، كريم طارق، مصطفى الخواجة.
خط الهجوم: محمود وادي.
فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من، محمد دياب، شريف حتحوت، خالد قمر، محمد شحاته، علي حمدي، بول جوليوس، أحمد سمير، محمد سمير سعد، محمد شعبان.
ويتواجد فريق طلائع الجيش في المركز 13 من ترتيب جدول الدوري برصيد 17 نقطة؛ حققها من خلال الفوز في 3 مباريات؛ وتعادل في 8 مباريات؛ وخسر 9 لقاءات.
بينما يحتل الفريق البورسعيدي المركز 11 من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة؛ حققها من خلال الفوز في 5 لقاءات وتعادل الفريق في 10 مواجهات ولم يحقق الفوز في 5 مباريات.