شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يعلن تشكيل الطلائع لمواجهة المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد النحاس، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، تشكيل فريقه أمام المصري البورسعيدي، فى المباراة التي ستجمع الفريقين فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: أحمد زولا، خالد سطوحي، أحمد أيمن منصور، أحمد متعب.

خط الوسط: فريد شوقي، السيد أبو امنه، عبد الله اوجوفاني عيسى، كريم طارق، مصطفى الخواجة.

خط الهجوم: محمود وادي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من، محمد دياب، شريف حتحوت، خالد قمر، محمد شحاته، علي حمدي، بول جوليوس، أحمد سمير، محمد سمير سعد، محمد شعبان.