شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يفعل خطة "طويلة الأمد" لتطوير المنتخبات الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي، أن مجلس إدارة الاتحاد وضع خطة طويلة الأمد منذ الاجتماع الأول للمجلس عقب الحصول على ثقة أعضاء الجمعية العامة.

وكشف ياسر قمر أن المجلس حرص على وضع خطة شاملة لتطوير المنتخبات الوطنية ناشئين وشباب ومنتخب أول، وتم تسليمها للجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة للحصول على موافقة الجهة الإدارية لبرامج ومعسكرات المنتخبات الوطنية.

وأوضح ياسر قمر أن خطة تطوير المنتخبات تم العمل عليها مبكراً ومستمرة حتى نهاية عام 2024.

ووجه رئيس اتحاد الطائرة الشكر لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية على الدعم والمساندة المستمرة لكرة الطائرة، مؤكداً أن هدف المنظومة بالكامل خدمة الرياضة المصرية والارتقاء بمستوى المنتخبات الوطنية في كافة الأعمار السنية.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري للطائرة قد فتح خط مع عدد من خبراء اللعبة وهناك دراسة لعدد من السيرة الذاتية لبعض الخبراء للاستقرار على أحدهم لقيادة المنتخب الوطني استعداداً لبطولة أفريقيا المقرر أن تستضيفها مصر فى شهر أغسطس المقبل .

ومن المنتظر أن يعلن إتحاد الطائرة عن هوية المدير الفنى الأجنبى عقب الإنتهاء من كافة التفاصيل تمهيدا لحضوره لمصر لتوقيع العقود و بدء مهمته رسميا .

وتلقي الاتحاد المصري للكرة الطائرة مؤخرا موافقة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة برئاسة بشري حجيج على استضافة مصر للبطولة الأفريقية المحدد موعدها في شهر أغسطس القادم.

وجاءت موافقة الاتحاد الأفريقي على اسناد تنظيم البطولة لمصر بعد الملف القوى الذى تقدم به مجلس إدارة الاتحاد المصري وتأكيدهم على الدعم الكبير للدولة المصرية لكافة الأحداث والبطولات التى تحتضنها مصر.

وقرر الاتحاد الأفريقي فى وقت سابق، إسناد البطولة الأفريقية للأندية "رجال وسيدات" والمحدد موعدها في شهر إبريل القادم لدولة تونس.