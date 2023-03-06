شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الزمالك أمام الترجى التونسى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة الترجى التونسى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويدخل الزمالك المباراة وسط غياب عدة لاعبين من نجومه، على رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا وعمر جابر، ومصطفى الزنارى، ومحمد عبد الشافى، و عبدالله جمعة.

وتضم قائمة الزمالك كلاًَ من..

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم استعداداته لخوض مباراة الترجي التونسى.