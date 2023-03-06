شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: مواجهة الجيش الملكي "محطة العبور" لربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
أضاف السقا : الجيش الملكي فريق محترم ومنظم للغاية ونحتاج لجهود كبيرة لتحقيق هدفنا من المباراة، الاجهاد أثر علينا في المباريا
ت الماضية، وعلي ماهر يبذل أكثر من طاقته مع اللاعبين للوصول إلى النتائج المطلوبة، والإدارة توفر لنا كل شئ واللاعبون يدركون حجم المسؤولية.
ويقام في الثامنة مساء اليوم الاثنين المؤتمر الصحفي للمدير الفني لنادي فيوتشر علي ماهر للحديث عن مباراة الجيش الملكي المغربي باستاد السلام، في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ومن المقرر أن يلتقي فيوتشر بالجيش الملكي يوم الأربعاء المقبل في المباراة التي تجمع الفريقين بالقاهرة، حيث يتصدر الجيش الملكي المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم فيوتشر في المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيراً إسكو كارا التوجولي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.