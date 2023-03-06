شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: مواجهة الجيش الملكي "محطة العبور" لربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، أن مواجهة الجيش الملكي المرتقبة في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، تعتبر على قدر كبير من الأهمية، وقال السقا في تصريحات لليوم السابع: مباراة الجيش الملكي هي مباراة صعود بالنسبة لنا لا بديل فيها عن الفوز، المباريات المتبقية لنا ستقام داخل مصر وهذا يجب أن يمنحنا أفضلية لتحقيق نتائج جيدة.

أضاف السقا : الجيش الملكي فريق محترم ومنظم للغاية ونحتاج لجهود كبيرة لتحقيق هدفنا من المباراة، الاجهاد أثر علينا في المباريا

ت الماضية، وعلي ماهر يبذل أكثر من طاقته مع اللاعبين للوصول إلى النتائج المطلوبة، والإدارة توفر لنا كل شئ واللاعبون يدركون حجم المسؤولية.

ويقام في الثامنة مساء اليوم الاثنين المؤتمر الصحفي للمدير الفني لنادي فيوتشر علي ماهر للحديث عن مباراة الجيش الملكي المغربي باستاد السلام، في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي فيوتشر بالجيش الملكي يوم الأربعاء المقبل في المباراة التي تجمع الفريقين بالقاهرة، حيث يتصدر الجيش الملكي المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم فيوتشر في المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيراً إسكو كارا التوجولي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

واستهل فيوتشر مشواره في دور المجموعات بالتعادل خارج الديار مع إسكو كارا بهدف لمثله، ثم تعادل مع بيراميدز بنفس النتيجة في الجولة الثانية، قبل أن يخسر من الجيش الملكي بالمغرب بنتيجة 2/0.