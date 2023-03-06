شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أشرف يقود الجبهة اليسرى للأهلى أمام المقاولون بفرمان كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى على الدفع بالصاعد محمد أشرف في الجبهة اليسرى للمارد الأحمر بمباراة المقاولون العرب غداً بالدوري وذلك لمنح الفرصة للتونسى على معلول لاعب الفريق للحصول على قسط من الراحة قبل مواجهة صن داونز بدوري ابطال افريقيا السبت المقبل.

يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، استعدادا لخوض مباراته أمام المقاولون العرب غدا الثلاثاء، فى اللقاء المرجل من الأسبوع السابع عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، في البروفة الأخيرة التي يخوضها الفريق الأحمر قبل السفر إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراته ضد صن داونز ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا

ويعقد مارسيل كولر محاضرات فنية مع لاعبي الأهلي لشرح خطة اللعب أمام المقاولون العرب، ونقاط القوة والضعف فى صفوف ذئاب الجبل وموقفه في وضعية الهجوم وكذلك في وضعية الدفاع وأهم الأوراق الرابحة في صفوفه، قبل الاستقرار على التشكيل الذي سيخوض المباراة وفقا للخيارات المتاحة من اللاعبين المصابين.

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه ستة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى.

كان الأهلي متصدر جدول ترتيب الدوري المصري قد تعادل أمام الداخلية بهدف لمثله في مباراة بدأ فيها الأهلي بالتسجيل عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا، فيما أدرك أحمد رشيد هدف التعادل للداخلية قبل 3 دقائق من النهاية.