شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يعلن عودة المصابين قبل مواجهة الجيش الملكي بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، في تصريحات لـ الخليج 365، عن موقف مصابي الفريق قبل مواجهة الجيش الملكي بالكونفدرالية والمقرر لها الاربعاء المقبل، وأكد السقا أن كل من، سعد سمير ومروان محسن وعمر السعيد، أصبحوا جاهزين للقاء المرتقب فيما يستمر غياب حاجي باري على خلفية إصابته السابقة.

ويقام في الثامنة مساء اليوم الاثنين المؤتمر الصحفي للمدير الفني لنادي فيوتشر علي ماهر للحديث عن مباراة الجيش الملكي المغربي باستاد السلام، في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي فيوتشر بالجيش الملكي يوم الأربعاء المقبل في المباراة التي تجمع الفريقين بالقاهرة، حيث يتصدر الجيش الملكي المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم فيوتشر في المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيراً إسكو كارا التوجولي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

واستهل فيوتشر مشواره في دور المجموعات بالتعادل خارج الديار مع إسكو كارا بهدف لمثله، ثم تعادل مع بيراميدز بنفس النتيجة في الجولة الثانية، قبل أن يخسر من الجيش الملكي بالمغرب بنتيجة 2/0.