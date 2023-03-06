شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مستشفى الأهلى قبل مواجهة المقاولون العرب فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، من طبيب الفريق على موقف اللاعبين المصابين، ومدى جاهزية أى منهم للحاق بمباراة الفريق أمام المقاولون العرب غدا، الثلاثاء، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو ما نلقى عليه الضوء في السطور التالية..

ج: يستعد الأهلى لمواجهة المقاولون العرب فى الخامسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ج: يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، استعدادا لخوض مباراته أمام المقاولون العرب غدا الثلاثاء، فى اللقاء المرجل من الأسبوع السابع عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، في البروفة الأخيرة التي يخوضها الفريق الأحمر قبل السفر إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراته ضد صن داونز ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويعقد مارسيل كولر محاضرات فنية مع لاعبي الأهلي لشرح خطة اللعب أمام المقاولون العرب، ونقاط القوة والضعف فى صفوف ذئاب الجبل وموقفه في وضعية الهجوم وكذلك في وضعية الدفاع وأهم الأوراق الرابحة في صفوفه، قبل الاستقرار على التشكيل الذي سيخوض المباراة وفقا للخيارات المتاحة من اللاعبين المصابين.

ج: هناك إصابات كثيرة فى صفوف الأهلى، مثل أكرم توفيق وكريم فؤاد وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وعمرو السولية وخالد عبد الفتاح ومحمود متولى ومحمود كهربا ومحمد شريف.

ج: تأكد غياب أكرم توفيق وكريم فؤاد وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وعمرو السولية ومحمود متولى عن مباراة الأهلى والمقاولون بسبب الإصابة.

ج: تأكدت جاهزية محمد شريف وكهربا لمباراة المقاولون، فيما يحسم الاختبار الطبي الليلة مصير خالد عبد الفتاح.

ج: يحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 17 مباراة، حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه ستة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى.

ج: كان الأهلي متصدر جدول ترتيب الدوري المصري قد تعادل أمام الداخلية بهدف لمثله في مباراة بدأ فيها الأهلي بالتسجيل عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا، فيما أدرك أحمد رشيد هدف التعادل للداخلية قبل 3 دقائق من النهاية.

فيما رفض الزمالك وبيراميدز تضييق الفارق مع الاهلى وتأخرا خطوة جديدة بعدما انتهت مباراتهم معاً بالتعادل السلبى فى الجولة الاخيرة لمسابقة الدوري المصري.