شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحصد لقب دورى المرتبط لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق شباب كرة اليد بالنادى الأهلى، بلقب دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 بالفوز على سبورتنج بالجولة الختامية بنتيجة 29/26، واستطاع الأهلى تحقيق الفوز على الزمالك بنتيجة 28/24 فى إطار الجولة قبل الأخيرة من المنافسة.

وتشهد الجولة الأخيرة اليوم الإثنين لقاءات بين كلا من، الشمس مع طلائع الجيش، والزمالك مع البنك الأهلى فى تحديد باقى المراكز.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير الجارى.

وحدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.