شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يبحث عن خامس انتصاراته مع المصرى فى مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النادي المصري تحت القيادة الفنية لحسام حسن، تحديا قويا، عندما يلتقي بفريق طلائع الجيش، في المباراة المقرر لها اليوم الاثنين على ستاد برج العرب بالأسكندرية، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري.

وإجمالا قاد حسام حسن النادي المصري في 14 مباراة، حقق خلالهم 4 انتصارات، و7 تعادلات وتلقى الفريق البورسعيدي تحت قيادة العميد 3 هزائم .

وكان المصري قد دخل معسكراً مغلقاً ببورسعيد الخميس الماضي، استعداداً لمواجهة الطلائع، حيث خاض المصري لقاء ودي مع فريق الشباب بالنادي البورسعيدي، وفاز الفريق الأول بسداسية نظيفة.

وعقد حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع لاعبيه على هامش معسكر الفريق، حذرهم خلالها من انتفاضة لاعبي طلائع الجيش في المباراة المقبلة بعد الهزيمة التي تلقاها في اللقاء الماضي أمام الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وشدد حسام حسن على ضرورة الابتعاد عن التهور والخشونة الزائدة في الملعب والتي كلفت الفريق حالتي طرد في مباراتين متتاليتين وأثرت على هزيمته أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، قبل أن يستعيد الفريق توازنه في اللقاء الثاني أمام بيراميدز ويتعامل سلبيا، ثم يفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف رغم النقص العددي.

ويحتل النادي المصري المركز العاشر في جدول مسابقة الدوري برصيد 25 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 20 مباراة، فاز في 5مط مباريات وخسر مثلهم وتعادل في 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصري 18 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا آخر.

بينما على الجانب الآخر يحتل فريق طلائع الجيش المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة، وذلك بعدما خاض 20 مباراة فاز خلالهم في 3 مباريات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 9 أخرى، وسجل لاعبو الطلائع 21 هدفا واستقبلت شباكهم 30 هدفا آخر.