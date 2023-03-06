شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحذر الزمالك من استقبال أهداف فى مواجهة الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر البرتغالى جوسفالدوا فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، لاعبى الفريق من استقبال الأهداف أمام الترجى التونسى، فى المباراة التى تجمع الفريقين غداً فى الجولة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا.

ويلتقى الزمالك مع الترجى التونسى غدا، الثلاثاء، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ببرج العرب بالإسكندرية.

وطلب فيريرا اللاعبين بإغلاق وتضييق المساحات على الفريق التونسى، لتجنب تلقى أهداف خاصة فى بداية المباراة وخلال الشوط الأول.

ويستعد فريق الزمالك، للتوجه إلى الاسكندرية فى الثالثة عصر اليوم، الاثنين، للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها غدا الثلاثاء فى دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي على ملعب فندق الإقامة فى السابعة مساءً استعدادا للمواجهة المقبلة أمام الترجي التونسي فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واختتم الزمالك تدريباته عصر أمس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وأعلن بعدها الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا قائمة فريقه لخوض المباراة، وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.