شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الداخلية وغزل المحلة فى مباراة اليوم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق غزل المحلة تشكيل مباراة فريقه أمام الداخلية ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري، وجاء كالتالي: عمرو شعبان و أحمد رضا - معاذ الحناوي - مصطفى العش - محمد جابر و محمد بازوكا - حميد ماو - أحمد النادري و أحمد الشيخ - جابرييل أوروك - حازم مرسي. وجاء على دكة البدلاء: محمود علاء - السيد الشبراوي - إبراهيم كونيه - طارق سامي - كريم مصطفى - إبراهيم عايش - أحمد ميهوب - عبد الرحمن عاطف - تشارلز باسي. بينما جاء تشكيل فريق الداخلية بقيادة علاء عبد العال كالتالي : حارس المرمى: عماد السيد الدفاع: كمال أبو الفتوح - أحمد سيد عبد النبي - عبد العزيز السيد - كريم يحيى. الوسط: سمير فكري - كيليتشي شيميزين - علي الزاهدي - ألان كامبادي - عبد الرحمن السكران. الهجوم: فهد جمعة دكة البدلاء: محمود الغرباوي - محمود طلعت - مؤمن عاطف - محمد رمضان - مهاب ياسر - محمد خليفة - كريستوفر جوهان - أحمد رشيد.