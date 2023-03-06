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تعرف على تشكيل الداخلية وغزل المحلة فى مباراة اليوم بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق غزل المحلة تشكيل مباراة فريقه أمام الداخلية ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري، وجاء كالتالي: عمرو شعبان و أحمد رضا - معاذ الحناوي - مصطفى العش - محمد جابر  و محمد بازوكا - حميد ماو - أحمد النادري و أحمد الشيخ - جابرييل أوروك - حازم مرسي.

وجاء على دكة البدلاء: محمود علاء - السيد الشبراوي - إبراهيم كونيه - طارق سامي - كريم مصطفى - إبراهيم عايش - أحمد ميهوب - عبد الرحمن عاطف - تشارلز باسي.

بينما جاء تشكيل فريق الداخلية بقيادة علاء عبد العال كالتالي :

حارس المرمى: عماد السيد

الدفاع: كمال أبو الفتوح - أحمد سيد عبد النبي - عبد العزيز السيد - كريم يحيى.

الوسط: سمير فكري - كيليتشي شيميزين - علي الزاهدي - ألان كامبادي - عبد الرحمن السكران.

الهجوم: فهد جمعة

دكة البدلاء: محمود الغرباوي - محمود طلعت - مؤمن عاطف - محمد رمضان - مهاب ياسر - محمد خليفة - كريستوفر جوهان - أحمد رشيد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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