شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يشارك فى التدريبات الجماعية للبنك الأهلى بعد شفائه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الأهلى في جزء من التدريبات الجماعية عقب الشفاء من الإصابة التى لحقت به مؤخراً، استعداداً لمواجهة بيراميدز في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وكان محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الأهلى غاب خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة فى العضلة الضامة، والخضوع لبرنامج علاجى وتأهيلى تحت إشراف طبيب الفريق.

ويستعد فريق البنك الأهلى لمواجهة نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها 13 مارس، وتقام باستاد القاهرة الدولى فى السادسة مساءً .

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 نقطة حيث تمكن من الفوز فى مباراتين والتعادل فى 8 مباريات والهزيمة فى 10 مباريات.