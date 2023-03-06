شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى ينعى والد محمد محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى بنعى خاص لوالد محمد محمود لاعب فرق الكرة بالنادى السكندرى، والذى توفى خلال الساعات الماضية.

ونعى محمد محمود لاعب النادي الأهلي المعار إلى فريق الاتحاد السكندري والده، وكتب عبر حسابه الشخصي على انستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، مات أبي، اللهم اغفر له وارحمه فإنك الغفور الرحيم".

من ناحية أخرى، استأنف لاعبو نادي الاتحاد السكندري تدريباتهم، تحت قيادة المدير الفني الصربي زوران مانولوفيتش بعد الراحة التي منحها المدير الفني للاعبين لمدة 5 أيام.

وانتظم اللاعبون في المران، عدا المحترفين مابولولو وساليفو مورو، المتواجدين في بلادهما، خاصة أنهما لن يخوضا مع الفريق مباراة المحلة المقرر لها يوم 16 مارس نظرا لتراكم البطاقات الصفراء.

واجتمع زوران باللاعبين قبل بداية التدريب وطالب اللاعبون بالأداء الرجولي خلال المباريات القادمة بالدوري الممتاز والتمسك بالتواجد بالمريع الذهبي، وقال لهم إن طموح الإدارة والجماهير زاد مع نتائجكم، ولا بد أن تكونوا عند حسن الظن بجماهيركم وإدارتكم التي لم تدخر جهدا من أجل أن تقدموا موسما استثنائيا.