شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب عن إنجازات محمد صلاح: نشعر بالفخر وتجربته ملهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن سعادته بالإنجازات الكبيرة التى مازال يحققها النجم المصري محمد صلاح، أحد أبناء المقاولون العرب.

وقال عادل فى تصريحات لـ الخليج 365، نشعر بالفخر بما يحققه محمد صلاح، كل يوم يحقق إنجازا جديدا، لا شك أن عذاً يضاف إلى تاريخه وتاريخ الرياضة المصرية وأيضاً تاريخ المقاولون العرب باعتباره أحد أبنائه.

وأضاف عادل، محمد صلاح قدوة للجميع على تخطي المستحيل، دائما ما يتعرض للنقد ولكنه رغم ذلك حدد أهدافه ليتألق بهذا الشكل، لاشك أن تجربته ملهمة ونتمنى أن تتكرر كثيرا.

وساهم النجم المصري محمد صلاح فى الفوز التاريخي لصالح ليفربول على مانشستر يونايتد، حيث أحرز هدفين وصنع مثلهما، وحطم الرقم القياسي المُسجل باسم روبي فاولر أسطورة الريدز، وبات الهداف التاريخي لليفربول فى الدوري الإنجليزي.

وتصدر محمد صلاح صورة غلاف صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية تحت عنوان "الهزيمة القياسية من ليفربول مؤلمة للغاية لإيريك".

فيما جاء على رأس غلاف صحيفة "التايمز" البريطانية عنوان "الانتصار القياسي لليفربول أمام اليونايتد، تين هاج يصف فريقه بغير الاحترافى".