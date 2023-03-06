شكرا لقرائتكم خبر عن الصومالى أبو الخضر حكما لمباراة تونس والسنغال بنصف نهائي أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة تونس والسنغال، التي تقام فى الرابعة عصر اليوم، الاثنين، باستاد هيئة قناة السويس، فى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، للحكم الصومالي عمر أبو الخضر.

ويدير اللقاء الحكم الصومالي عمر أبو الخضر ويعاونه من مدغشقر "ديمبينيانا أندرياتياناريفيلو"، والتوجولي " جوناثان أهونتو"، وحكم رابع الجيبوتي "محمد ديرانيه"، ويراقبها من زيمبابوي "جاستين مومبا" وحكام الفار محمود عاشور من مصر، ودانيال ني من غانا، وسكينة حمدي من المغرب.

من جانبه، أكد عادل السليمي، المدير الفني لمنتخب تونس تحت 20 سنة، قدرة فريقه على التأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب، وذلك قبل موجهة السنغال في الدور قبل النهائي اليوم، وقال «السليمي»، فى تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذى عقد أمس باستاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية، إن السنغال هو المرشح للفوز، وهو المرشح الأكبر لحصد اللقب، وستكون مباراة فى غاية الصعوبة بالطبع".