شكرا لقرائتكم خبر عن 19 ألف دولار راتباً شهرياً لرئيس لجنة الحكام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، مع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على الراتب المقرر أن يتقاضاه نظير توليه رئاسة اللجنة.

وتم الاتفاق على حصول فيتور بيريرا على 19 ألف دولار شهرياً، ووقع بيريرا عقود تولى المهمة لمدة موسم ونصف الموسم، ما يعنى أن الخبير البرتغالى مستمر فى الموسم المقبل.

وأنهى خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إجراءات التعاقد مع بيريرا لرئاسة لجنة الحكام، بالإضافة لمسؤوليته عن التطوير، حتى نهاية موسم 2023/2024، كما حضر حازم إمام، محمد حلمي مشهور ودينا الرفاعي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد مراسم توقيع العقود، إلى جانب وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد ومحمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد.