شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام جنوب أفريقى لمباراة فيوتشر والجيش الملكي فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، عن هوية طاقم التحكيم الذى سيدير مباراة فيوتشر والجيش الملكي فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأكد السقا فى تصريحات لليوم السابع أن الكاف عين طاقم من جنوب أفريقيا لإدارة المباراة المرتقبة.

ويضم طاقم التحكيم الجنوب أفريقي توم أبونجيل، ويعاونه مواطنه سويلا زاخلي مساعد أول، والأنجولي إفانيلدو ميريال مساعد ثاني، والجنوب الأفريقي لوكسولو بادي حكم رابع، والسوداني مأمون بشارة مراقب للمباراة.

ويعقد فى الثامنة مساء اليوم الاثنين المؤتمر الصحفي للمدير الفني لنادي فيوتشر علي ماهر للحديث عن مباراة الجيش الملكي المغربي باستاد السلام، في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي فيوتشر بالجيش الملكي الأربعاء المقبل في المباراة التي تجمع الفريقين بالقاهرة، حيث يتصدر الجيش الملكي المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم فيوتشر في المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيراً إسكو كارا التوجولي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

واستهل فيوتشر مشواره في دور المجموعات بالتعادل خارج الديار مع إسكو كارا بهدف لمثله، ثم تعادل مع بيراميدز بنفس النتيجة في الجولة الثانية، قبل أن يخسر من الجيش الملكي بالمغرب بنتيجة 2/0.