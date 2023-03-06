شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة بيراميدز لمواجهة أسكو التوجولى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة الفريق إلى رحلة توجو لخوض مباراة أسكو كارا فى إطار كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفاً على أسكو كارا فى السادسة مساء الأربعاء باستاد كيجوي بمدينة لومي العاصمة التوجولية فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - محمود صابر - وليد الكرتي - محمود دونجا - محمد صادق

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

ويغيب عن قائمة المباراة: رمضان صبحي بسبب مواصلة تأهيله من الإصابة، ومحمد الشيبي بسبب استمرار التأهيل أيضا، وهشام محمد لرؤية فنية.

وأدى الفريق مرانه الأخير بالقاهرة صباح اليوم بملعب النادي، قبل اختيار القائمة والسفر ظهرا على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لراحة اللاعبين وجميع أفراد البعثة.