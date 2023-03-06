شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود ينعى والده عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى محمد محمود لاعب النادي الأهلي المعار إلى فريق الاتحاد السكندري والده، وكتب عبر حسابه الشخصي على انستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، مات أبي، اللهم اغفر له وارحمه فإنك الغفور الرحيم".

من ناحية أخرى، استأنف لاعبو نادي الاتحاد السكندري تدريباتهم، تحت قيادة المدير الفني الصربي زوران مانولوفيتش بعد الراحة التي منحها المدير الفني للاعبين لمدة 5 أيام.

وانتظم اللاعبون في المران، عدا المحترفين مابولولو وساليفو مورو، المتواجدين في بلادهما، خاصة أنهما لن يخوضا مع الفريق مباراة المحلة المقرر لها يوم 16 مارس نظرا لتراكم البطاقات الصفراء.

واجتمع زوران باللاعبين قبل بداية التدريب وطالب اللاعبون بالأداء الرجولي خلال المباريات القادمة بالدوري الممتاز والتمسك بالتواجد بالمريع الذهبي، وقال لهم إن طموح الإدارة والجماهير زاد مع نتائجكم، ولا بد أن تكونوا عند حسن الظن بجماهيركم وإدارتكم التي لم تدخر جهدا من أجل أن تقدموا موسما استثنائيا.

ومن جهة أخرى طلب المدير الفني الصربي مباراة ودية يخوضها الفريق قبل لقاء غزل المحلة ضمن الجولة 22 بالدوري الممتاز، وتقرر أن تكون المباراة يوم الخميس القادم، وسوف يتم تحديد طرفها مع الجهاز الإداري.